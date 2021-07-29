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Valentin Rosier, Beşiktaş için geldi

29.07.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geldi. Fransız oyuncu Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Valentin Rosier, Beşiktaş için geldi

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın ilk 11'inde başrol oyuncularından birisi olan Valentin Rosier, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübü Sporting'e geri dönmüştü. Portekizli sağ bek oyuncusu, Galatasaray'dan gelen tüm teklifleri Beşiktaş'ta oynama isteğiyle reddetmişti. Siyah-beyazlı formaya kavuşacak olan Rosier, imza için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sporting ile evrak prosedürlerini tamamladı. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi.

24 yaşındaki Fransız futbolcu, Portekiz'den İstanbul'a gelerek kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. Kartal, İstanbul'a iniş yapan başarılı sağ bek için 300 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek. Sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.

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Fransız oyuncuyu havaalanında bekleyen Beşiktaş taraftarları, "Başkan bize Alex'i getir." şeklinde tezahürat yaparak Alex Teixeira'nın transferi için Ahmet Nur Çebi'ye çağrı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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