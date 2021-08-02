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Valentin Rosier, Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı

02.08.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Rosier, siyah-beyazlı ekiple yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Valentin Rosier, Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Rosier, siyah-beyazlı ekiple yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından kondisyon koşuları, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Valentin Rosier’in takımla yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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