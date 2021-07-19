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Valentin Rosier'den Galatasaray talebi: Teklif yapmasınlar!

19.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için kıran kırana bir yarışa girdiği Valentin Rosier'de yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımla ilgili talebini menajerine iletti.

Valentin Rosier'den Galatasaray talebi: Teklif yapmasınlar!

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a teklif yapmıştı.

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Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier
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