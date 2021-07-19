Valentin Rosier'den Galatasaray talebi: Teklif yapmasınlar!

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a teklif yapmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.
A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum