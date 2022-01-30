Valentin Rosier dobra dobra konuştu! Beşiktaş'ın gerçek hedefinin ikincilik olduğunu söyledi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalara başlayan Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu. Bu sezon yarışta geri kaldıklarını itiraf eden Rosier, Beşiktaş'ın şu anki hedefinin ikincilik olduğunu vurguladı.

"İKİNCİLİK GERÇEKÇİ HEDEF"

25 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo gerçekten yıpratıcı oldu. Bir türlü seri yakalayamadık. Bazı maçları çeviremedik. Yarışta geride kaldık. Sonuçta büyük takımı temsil etmenin gerçeği var, mümkün olduğu sürece en iyisi neresiyse orada bitireceğiz. Oyun olarak yükseldik. İkincilik gerçekçi hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

