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  4. Valentin Rosier dobra dobra konuştu! Beşiktaş'ın gerçek hedefinin ikincilik olduğunu söyledi

Valentin Rosier dobra dobra konuştu! Beşiktaş'ın gerçek hedefinin ikincilik olduğunu söyledi

30.01.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, yaptığı röportajda Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi. Siyah-beyazlı taraftarların çok sevdiği yıldız oyuncu hedeflerinin ikincilik olduğunu açıkladı.

Valentin Rosier dobra dobra konuştu! Beşiktaş'ın gerçek hedefinin ikincilik olduğunu söyledi
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalara başlayan Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu. Bu sezon yarışta geri kaldıklarını itiraf eden Rosier, Beşiktaş'ın şu anki hedefinin ikincilik olduğunu vurguladı.

"İKİNCİLİK GERÇEKÇİ HEDEF"

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25 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo gerçekten yıpratıcı oldu. Bir türlü seri yakalayamadık. Bazı maçları çeviremedik. Yarışta geride kaldık. Sonuçta büyük takımı temsil etmenin gerçeği var, mümkün olduğu sürece en iyisi neresiyse orada bitireceğiz. Oyun olarak yükseldik. İkincilik gerçekçi hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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