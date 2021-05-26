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Valentin Rosier'in yerine Aurelio Buta geliyor!

26.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlılar, Rosier'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken; alternatifini de hazırladı. Belçika basını Kara Kartal'ın Aurelio Buta için harekete geçtiğini duyurdu.

Valentin Rosier'in yerine Aurelio Buta geliyor!

Beşiktaş sezona damga vuran futbolcularından Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan alabilmek adına görüşmelere başlarken, siyah-beyazlı takım için flaş bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Benfica altyapısından yetişen, kariyerine Belçika Ligi takımlarından Antwerp'de devam eden Buta için harekete geçtiğini duyurdu. Kartal'ın, 24 yaşındaki sağ bek için Antwerp'e 1.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

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Öte yandan Benfica'ya satıştan pay verecek olan Antwerp'in Beşiktaş'ın teklifini yükseltmesini istediği vurgulandı. Buta, Antwerp'de oynadığı 34 maçın 19'una ilk 11'de başlarken; 5 asistlik performans sergiledi.

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"TEKLİFLERE BAKACAĞIM"

Bu arada bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan Rosier, "Önümüzdeki sezon nerede forma giyeceksin?" şeklindeki soruya, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın garantisi ve şampiyonluktan önce bir karar vermek istemedim. Hala farklı teklifleri görmeyi bekliyorum" yanıtını verdi.

(AKŞAM)

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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