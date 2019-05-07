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Genç yıldız Galatasaray için İstanbul'a geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı 19 yaşındaki Valentine Ozornwafor, İstanbul'a geliyor. Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba'da forma giyen stoper Ozornwafor, "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" dedi.

Genç yıldız Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın, transferini büyük ölçüde tamamladığı Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, sarı kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor. Milli takım kampından ayrılan 19 yaşındaki Ozornwafor, Almanya üzerinden İstanbul'a gelerek Galatasaray ile transfer masasına oturacak.

"UMARIM ANLAŞIRIZ"
Valentine Ozornwafor, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" ifadelerini kullandı.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?
1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.

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Valentine Ozornwafor Galatasaray Enyimba Aba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gel olum gel fukaralara dilencilere degil ŞAMPİYONA gel hı hı
EzikYKavşaklar;Forhappy,Gıuseppe07,günbey,emir33 adını daha sayamadığım binlerce t.anstirevetsi gözleri faltaşı gibi açılmış önde koşturuyolar,bizim bu yeni karaoğlan Valentine Ozornwafor arkadan kovalıyor,izdivaça bakın:))) Valla biz,son dünya şampiyonu Fransa modelini,%100 halis Türk versiyona çevirerek ilerliyoruz.Fatih hoca'nın felaket büyük planları var gibi...
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