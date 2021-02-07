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Valentine Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı

07.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Valentine Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı

Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Valentine Rosier, Konyaspor maçında yıldızlaştı.

Beşiktaş'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Valentine Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında çok zorlandıklarını ancak mücadeleyi bir an olsun bırakmadıklarını ifade eden Rosier, "Çok mutluyum. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için. Attığım golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Çok zordu, uzun süre 11'e 10 oynadık ve kazanmayı başardık" dedi.

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