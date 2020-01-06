Valere Germain'den Beşiktaş açıklaması!

İsmi Beşiktaş ile anılan Marsilya'nın tecrübeli forveti Valere Germain, Fransa Kupası'nda oynadıkları Trelissac maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleye 11'de başlayan Germain, penaltı atışları sonucu 5-3 kazandıkları maç sonrası, "Bu tip haberleri kim yayınlıyor bilmiyorum. Her ne olursa olsun, buradan ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.
Konuşmasını sürdüren 29 yaşındaki Fransız, "Teknik direktör ve yönetim bana güveniyor. Marsilya'da kalacağım." diyerek sözlerini noktaladı.
Marsilya ile 2021'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 18 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.
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