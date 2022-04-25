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Valerien Ismael: "Daha acımasız olmamız lazım"

25.04.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valerien Ismael, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Ismael, "Kazanmak için tabii ki gol atmamız gerekiyor. İlk yarı da pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıda da fırsatlarımız oldu. Fırsatlar yarattık ama atamadık. Bir golümüz ofsayttan iptal edildi. Fırsatları yakalayınca hücumda biraz daha acımasız olmamız lazım." dedi.

Valerien Ismael: "Daha acımasız olmamız lazım"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili değerlendirmesinde Fransız hoca, "Çok hatalar büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi diyebilirim. Daha sonra da gol atamadık. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı pozisyon maçın özeti gibi oldu. Devreye girmeden önce kazandığımız penaltının ofsayttan iptal edilmesi maçın özeti gibiydi. Çok üzgünüz. Hatalar yaptık, bunları yapmamalıyız, hatalardan sonra oyuna dönmek çok zor oldu. Taraftarımız da destek gösterdi sağ olsunlar, çok zor bir gece oldu bizim için" diye konuştu.

"KARŞILIK VERMEMİZ GEREKİYOR"

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Beşiktaş taraftarının kendilerine maç sonu alkışlarla destek olmasına değinen Fransız hoca, "Taraftarımız bize inanılmaz destek gösterdi. Gerçekten harika bir taraftarımız var. Böylesi maçlarda bu desteğe karşılık vermemiz gerekiyor. performansla, gol ile bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapamayınca tabii acı verici oluyor. Herkes çok üzgün, ben ve tüm takım. Başımızı dik tutacağız. Pazar günü bir maçımız var, bu hataları yapmamaya çalışacağız. Fırsatlar yaratmaya, bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İptal olan penaltı pozisyonuyla ilgili ise Ismael, "Penaltı mıydı? Ben görmedim. Tekrar izlemem lazım. Ama maçın genelinde konuştuğumuz gibi hatalarımız var. Yediğimiz golleri, yemeyebilirdik. Biraz daha dikkatli olsak golleri yemeyebilirdik. Üzerinde çalışacağız"

"DAHA ACIMASIZ OLMAMIZ LAZIM"

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Takımın gol sorunuyla ilgili soruya ise Ismael, "Kazanmak için tabii ki gol atmamız gerekiyor. İlk yarı da pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıda da fırsatlarımız oldu. Fırsatlar yarattık ama atamadık. Bir golümüz ofsayttan iptal edildi. Fırsatları yakalayınca hücumda biraz daha acımasız olmamız lazım. Mental gelişimi sürdürmemiz ve fırsatları bulunca gole çevirmemiz gerekiyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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