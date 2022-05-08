Valerien Ismael: "Henüz lig bitmedi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.

Fransız teknik adam, açıklamasında, "Henüz lig bitmedi. Önemli bir maça çıkacağız, taraftarın büyük desteği var. Önümüzdeki seneye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bazen eksikler ve cezalılar oluyor. Bu sorunları çözmek bizim işimiz. Ekibimizle birlikte bu sorunları çözmeye çalıştık. Domagoj Vida'nın ailesel bir sorunu var, umarım en kısa zamanda aramızda olur." dedi.

