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Valerien Ismael: "Henüz lig bitmedi"

08.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Ismael, "Henüz lig bitmedi. Önemli bir maça çıkacağız, taraftarın büyük desteği var" dedi.

Valerien Ismael: "Henüz lig bitmedi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.

Fransız teknik adam, açıklamasında, "Henüz lig bitmedi. Önemli bir maça çıkacağız, taraftarın büyük desteği var. Önümüzdeki seneye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bazen eksikler ve cezalılar oluyor. Bu sorunları çözmek bizim işimiz. Ekibimizle birlikte bu sorunları çözmeye çalıştık. Domagoj Vida'nın ailesel bir sorunu var, umarım en kısa zamanda aramızda olur." dedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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