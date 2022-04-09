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Valerien Ismael ilk iç saha maçında sarı kart gördü

09.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, taraftarının önünde çıktığı ilk maçında sarı kart gördü.

Valerien Ismael ilk iç saha maçında sarı kart gördü

Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine göreve gelen Teknik Direktör Valerien Ismael, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez taraftarının önünde sahaya çıkarken, karşılaşma boyunca yerinde duramadı.

Atılan gollerde büyük coşku yaşayan Fransız teknik adam, oyuncularını da sık sık uyararak maç boyunca, mücadelenin içinde kaldı. 66. dakikada yaşanan bir pozisyonda hakeme tepki gösteren Valerien Ismael, Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılırken, iç sahada boy gösterdiği ilk maçında kart görmüş oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, sarı kart gören teknik direktörlerine alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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