Valerien Ismael kimdir, aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş 'tan son dakika teknik direktör hamlesi geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı operasyonla Valerien Ismael'le anlaştı ve 46 yaşındaki Fransız teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Salı günü ekibiyle beraber Türkiye'ye gelecek olan ve toplam maliyeti 700 bin Euro olan Ismael'in kariyeri bu sıcak gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Valerien Ismael kimdir, nereli? Valerien Ismael kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? sorularının yanıtları haberimizde.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 yılında Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Strasbourg şehrinde dünyaya gelen Valerien Ismael, futbola burada başladı ve ilk profesyonel imzasını doğduğu şehrin takımında attı. Strasbourg'da geçirdiği 5 yılın ardından İngiliz ekibi Crystal Palace'a 3.8 milyon Euro bonservisle giden Guadeloupe asıllı Fransız stoper, İngiltere'de geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesine döndü ve Lens'e transfer oldu. Kısa süreli Lens macerasının ardından Strasbourg'a kiralanan, 1 sezon sonra bonservisiyle eski takımına giden Ismael, Temmuz 2003'te Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralandı.

Burada kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Ismael, toplam 42 resmi maçta görev alırken 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Bremen, topladığı 74 puanla en yakın rakibi Bayern Münih'in 6 puan önünde şampiyon olurken Ismail, performansıyla tarihi başarının kahramanları arasında yer aldı. O dönem milli futbolcu olan Ümit Davala'nın da formasını giydiği Bremen, Almanya Kupası'nda da zafere ulaştı, unutulmaz bir sezon geçirdi.

Yeşil Beyazlılar, dönemin yıldız oyuncusunun bonservisini 750 bin Euro'ya alırken Ismail, çıkışını sürdürdü ve geçirdiği başarılı sezonun ardından Temmuz 2005'te dünya devi Bayern Münih'e 8.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

2.5 yıl formasını giydiği Bayern'de 46 maça çıkan 1.91 boyundaki Ismael, Bavyera ekibinde 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve Ocak 2008'de 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hannover'e transfer oldu, burada geçirdiği 1 sezonun ardından futbol hayatına 34 yaşında nokta koydu. Futbolculuk döneminde Bayern Münih ile 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası kazandı. Werder Bremen formasıyla da duble yapmayı başaran Ismael, Almanya kariyerinde toplam 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası zaferi yaşadı. Fransa'da da Lens ve Strasbourg'la kupayı kazanan takımda yer aldı.

Kramponlarını asmasının ardından futbolun içerisinde kalmaya devam eden ve Hannover'de idari anlamda göreve başlayan Ismael, 2011 yılında kulübeye indi, Alman ekibinin 2. takımının başına geçti. 2 yıl görev aldığı Hannover II'de 49 maça çıkan, 24 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 1.67 puan ortalaması yakalayan Fransız futbol adamı, Temmuz 2013'te Wolfsburg ile anlaştı ve Hannover'de olduğu gibi 2. takımda göreve başladı.

Burada teknik direktörlük meziyetlerini göstermeye başlayan genç antrenör, 36 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 2.08 puan ortalaması yakalayan Ismael, ismini yavaş yavaş duruyrmaya başladı. Yakaladığı başarının ardından Bundesliga ekipleriyle ismi anılan başarılı teknik direktör, Temmuz 2014'te Nürnberg'in başına geçti. Beklentilerin altında kalan ve 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Ismael, 4 ay sonra görevden ayrıldı ve kısa bir sürelik aranın ardından Wolfsburg II'ye geri döndü.

Yeşil Beyazlı ekipteki 2. döneminde de adından söz ettiren Fransız, yakaladığı 2.04 puan ortalaması ve kazandığı 2 kupa (48 maçta 30 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet) sonrası A takımın yolunu tuttu, Dieter Hecking ile yolların ayrılması sonrası 1 numara oldu. Geçici antrenör olarak göreve gelmesine rağmen Alman ekibinin 'devam' kararı aldığı Ismael, 2. takımdaki başarısını A takıma taşıyamadı. Wolfsburg, 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Ismael'le yollarını ayırdı.

Ismael, son olarak yeni sezonda ise Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, ancak alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Şubat ayında görevine son verildi. 3'lü savunma sistemini tercih etmiş olan Ismael, ayrıca UEFA-Pro lisans sahibi.



