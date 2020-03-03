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Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:01 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.15 değişik mahalle muhtarıyla belediyedeki makamında bir araya gelen Vali Akbıyık, yaklaşık 4 aydır Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığını belirtti.

Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.
15 değişik mahalle muhtarıyla belediyedeki makamında bir araya gelen Vali Akbıyık, yaklaşık 4 aydır Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığını belirtti. Hakkari’ye hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade eden Vali Akbıyık, “Hakkari’mizin daha yaşanılabilir, daha güzel bir çevreye kavuşması için muhtarlarımızla kurum amirlerimizle devletin tüm birimleriyle koordinasyon içerisinde hizmetlerimizi yapıyoruz. Büyük bir kıştan geçiyoruz. Karla mücadelede Hakkari Belediyesi olarak çok başarılı hizmet ettik. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmadı. Muhtarlarımızla zaman zaman bu toplantıları yapıyoruz. Elimizde ‘Hakkari Gelişim Dönüşüm’ projemiz var. Yaklaşık 20-25 civarı projemiz. Bunları paylaşacağız, tabi ki Hakkari’nin su sorunundan çevre ile ilgili konulara kadar, yol sorunu ve diğer sorunlara kadar hepsini ele alıp gerek Ankara’da, gerek bölge kuruluşlarına her türlü girişimi yaparak elde ettiğimiz imkanlarla inşallah sorunları çözeceğiz. Bugünde muhtarlarımızla fikir alışverişi yapacağız” dedi.

Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

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