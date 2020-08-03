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Vali Akbıyık’tan kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı ziyareti

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken aracın uçuruma yuvarlanması sonucu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personel ve 3 vatandaş olmak hayatını kaybetmişti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.
Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken aracın uçuruma yuvarlanması sonucu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personel ve 3 vatandaş olmak hayatını kaybetmişti. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Devlet Hastanesi bahçesi morg girişinde bekleyen ailelerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, “Acımız büyüktür şu anda bir şey söyleyemiyorum çok üzüldük. Allah kalanlara sabır versin. Yaralıya acil şifalar diliyoruz. Milletimiz, Hakkari, Yüksekova, İki yaka ve hepimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" dedi.
Hakkari kanaat önderi Mahmut Yorulmaz, Hakkari Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz da hastaneye gelerek ailelere başsağlığı diledi.

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