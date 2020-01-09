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  4. Vali Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır.

Vali Aktaş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır. Özellikle sosyal medyanın giderek yaygınlaşması etik değerler ile objektif olmanın da önemini ortaya koymaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu gerçeklerle buluşturan, sahada ter döken sektör çalışanları, farklı görüşlerin seslendirilmesine de olanak sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta İlimiz gazetecileri olmak üzere tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, aileleri ile birlikte, huzurlu ve başarılı günler diliyorum” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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