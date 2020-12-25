YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu inceledi

Vali Ali Çelik, Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçe ziyareti kapsamında Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolünde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen orijinal parçalar ve asıllarına uygun olarak oluşturulmuş eserlerin sunulduğu Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu ziyaret etti.Orta Tunç Çağı at nalı ocağı, Erken Tunç Çağı ocağı, Geç Doğu Roma Sandık Mezarı, Roma İmparatorluk Dönemi pişmiş toprak lahit mezar, Roma İmparatorluk Dönemi torpido lahit, Geç Doğu Roma kiremit mezarın yanı sıra Paleolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı aletlerini inceleyen Vali Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer’den bilgiler aldı.Kureyşler Barajı kurtarma kazılarından elde edilen eserlerin Kütahya’nın tarihi zenginliklerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Temel hedefimiz sahip olduğumuz bu güzellikleri tüm dünyayla buluşturarak ilimize değer katmak” dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçe ziyareti kapsamında Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolünde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen orijinal parçalar ve asıllarına uygun olarak oluşturulmuş eserlerin sunulduğu Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sergi Salonu’nu ziyaret etti.
Orta Tunç Çağı at nalı ocağı, Erken Tunç Çağı ocağı, Geç Doğu Roma Sandık Mezarı, Roma İmparatorluk Dönemi pişmiş toprak lahit mezar, Roma İmparatorluk Dönemi torpido lahit, Geç Doğu Roma kiremit mezarın yanı sıra Paleolitik Çağ, Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı aletlerini inceleyen Vali Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer’den bilgiler aldı.
Kureyşler Barajı kurtarma kazılarından elde edilen eserlerin Kütahya’nın tarihi zenginliklerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Temel hedefimiz sahip olduğumuz bu güzellikleri tüm dünyayla buluşturarak ilimize değer katmak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.