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Vali Atay, kreş ve gündüz bakımevini ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 30.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

6 yaş kreş ve bakımevini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

6 yaş kreş ve bakımevini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Atay daha sonra kooperatif çalışanları hakkında bilgi aldı.
Korona virüs salgını sonrasında kreş ve anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler kreşlerde eğitimlerini almaya devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay Bahçeşehir bölgesinde bulunan ve kadınların işlettiği Nilüfer Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi bünyesinde bulu8nan Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Vali Atay daha sonra kreş ve kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Eğitim gören çocuklarla sohbet eden Atay, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ile ilgili olarak öğrencilere öğütlerde vermeyi ihmal etmedi.

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