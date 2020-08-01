YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Vali Baruş’tan yol kontrol noktalarına ziyaret

Vali Baruş’tan yol kontrol noktalarına ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 01.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir girişindeki uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek buradaki görevli kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.İlk olarak Kale İlçe girişindeki uygulama noktasını denetleyen Vali Aydın Baruş’u Kale Kaymakam vekili Nurullah Kaya karşıladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir girişindeki uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek buradaki görevli kolluk kuvvetlerinin bayramını kutladı.
İlk olarak Kale İlçe girişindeki uygulama noktasını denetleyen Vali Aydın Baruş’u Kale Kaymakam vekili Nurullah Kaya karşıladı. Burada görev yapan Jandarma Personelinin bayramını kutlayan Vali Baruş daha sonra Elazığ Yolu Çiftlik mevki yol kontrol noktasına geçti.
Burada görevli polislerin bayramını kutlayan Vali Baruş, bayram dolayısıyla yapılan denetimlere de katılarak sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını denetlenirken, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Araçlarda bulunan çocuklara temel trafik kurallarının yazılı olduğu ahşap kutularla çikolata ikram eden Vali Baruş, çocuklardan da anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmalarını istedi.
Sonrasında Cumhuriyet Örnek Köy Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Baruş’u burada da Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu karşıladı. Hem bölgenin güvenliğini sağlayan hem de yol kontrolünü sağlayan jandarma personelinin bayramını kutlayan Vali Baruş, son olarak Malatya-Ankara yolu üzerindeki yol kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada yol denetimine katılan Vali Baruş, sürücülerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Trafik Kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş, çocuklara temel trafik kurallarının yazılı olduğu ahşap kutularla çikolata ikram etti.
Vali Aydın Baruş’a ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

Üniversiteli gençler rotasını BEM’de belirliyor

YKS’de ilk 100’de 5 Adanalı öğrenci yer aldı

YKS’de ilk 100’de 5 Adanalı öğrenci yer aldı

Malatya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:44
Yatsı
21:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Akgün Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.