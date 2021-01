Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Motokros Şampiyonası’nın resmi oyunu MXGP 2020’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan, Afyonkarahisar’ın Motor Sporları Pisti’nin de yer aldığı MXGP 2020’yi oynadı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde en iyi teknik altyapı ödülünü alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar, 2021 Motokros Şampiyonası’na hazırlanıyor. MXGP Resmi Motokros video oyunu farklı dillerde oynanabiliyor. Oyunda 2018 ve 2019 yıllarında ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nin bütün özellikleri yer alıyor. Online platformlarda da yer alan oyun, milyonlarca kişinin karşılıklı rekabet etmesine de imkan sağlıyor.

"Her 10 kişiden 4’ü bu oyunu oynuyor"

MXGP 2020’nin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) AS Başkanı Mahmut Nedim Akülke ise dünya genelinde 3 milyardan fazla oyuncu sayısının olması nedeniyle bu alanın büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Akülke şöyle devam etti:

“Her 10 kişiden 4’ü video oyunu oynuyor. İnsanlar için video oyunları artık bir ana eğlence aracı haline geldi. Salgın nedeniyle hayatın dijitalleşmesi eğlence araçlarının daha da yayılmasını sağlıyor. Biz de marka organizasyonumuz MXGP Türkiye ile hem Afyonkarahisar’ı hem de ülkemizi oyun dünyasına taşıdık. Dünyanın her hangi bir yerinden MXGP Afyon oyununa online olarak giren kişi hem şehri hem de spor tesisimizi tanıyıp oynayabilecek. Dünyanın en iyi pistleri arasına seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi böylece herkesin deneyimleyebileciği bir imkana sahip oldu. Artık gençler ve bu spora meraklı olanlar birebir aynı özelliklerin yer aldığı pistte önce oyun oynayıp daha sonra motosikletiyle pistimizi tecrübe edebilecek.”