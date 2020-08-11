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Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman dikkat edin"

VAN HABERLERİ  | 11.08.2020 21:53 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs denetimi sırasında balkonda oturan kadınlara seslenerek, “Aman dikkat edin.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs denetimi sırasında balkonda oturan kadınlara seslenerek, “Aman dikkat edin. Orada bir hasta varsa herkes hastadır” dedi.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Van’da da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde geniş kapsamlı denetimler yapılmaya başlandı. Ordu Caddesinde başlayan ve Ulu Cami’ye kadar devam eden denetimlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, çok sayıda emniyet mensubu ve zabıta ekibi katıldı.
Denetimlerde caddeden geçen vatandaşı ve esnafı uyaran Vali Bilmez, son günlerde Van’da 60 yaş üzeri yaşlıların hastanenin yoğun bakım servislerinde yattığını söyledi. Özellikle riskli yaş gruplarının ve kronik hastalığı bulunanların daha dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, maske ve mesafe kurallarını da hatırlattı. Denetim sırasında bir apartmanın balkonunda bir arada oturan kadınları fark eden Bilmez, “Aman dikkat edin. Orada bir hasta varsa herkes hastadır” şeklinde uyarıda bulundu.

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