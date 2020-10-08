Vali Bilmez, Çatak İlçesinde atıksu arıtma tesisini inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Çatak ilçesinde yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesisini inceledi.

Gezi ve İncelemelerde bulunmak üzere Çatak İlçesine gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bilgi Mahallesine gitti. Bilgi İlkokulunu ziyaret eden Vali Bilmez burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Okul ziyaretinin ardından Mahalle meydanında vatandaşlarla görüştü. Bilgi Mahallesi ziyaretinin ardından Vali Bilmez, VASKİ tarafından Çatak ilçesinde yapımı devam eden, Botan Çayı için hayati önem taşıyan Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez burada VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan çalışmalar ve tesis hakkında bilgi aldı. Yapılan Atıksu arıtma tesisleri ile birlikte yıllardır süren çevresel sorunların da ortadan kalkacağını belirten Vali Bilmez “Bugün Çatak’ta çalışması devam eden arıtma tesisimizi ziyaret ettik. Tesisin yüzde 85’lik bir bölümü bitmiş durumda. İnşallah bu tesisimiz bitince Kırmızı benekli alabalığımızın yaşadığı Çatak deresini kirlilikten kurtaracağız. Ve buraların doğallığını korumuş olacağız. Ve bu tesisin faydasını hep beraber görmüş olacağız. Yine Van ve diğer illerimizdeki arıtma tesisi çalışmaları da devam ediyor. Bir yıl içerisinde de bu tesisleri hizmete sokacağız. Yine diğer taraftan da Çatak İlçemizde dahil olmak üzere tüm ilçelerimizin katı atıkları da aktarma istasyonlarımız vasıtasıyla Van katı atık entegre tesisine getiriliyor. Daha önce Çatak İlçemizin çöpleri vahşi depolama sistemiyle dere yatağında biriktiriliyordu. Burada ki çöp yığınlarını ortadan kaldırıp çöpleri aktarma istasyonları vasıtasıyla Van’a getiriyoruz. Bu çöplerden de enerji elde ediyoruz” dedi.