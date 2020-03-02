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Vali Bilmez, İdlib şehidinin ailesini ve yaralı gümrük personellerini ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 02.03.2020 19:37 | Son Güncelleme

Vali Bilmez, İdlib şehidinin ailesini ve yaralı gümrük personellerini ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kara yoluyla Güroymak ilçesine geçen Bilmez, ilk olarak Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar'ı makamında ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Kurtulmuş'un Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki ailesine taziyede bulunan Bilmez, şehidin babası Aydın Kurtulmuş ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bilmez'e, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin eşlik etti.

- Roketli saldırıda yaralanan gümrük memurlarına ziyaret

Vali Bilmez, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine geçti.

Burada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca yönelik roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu ziyaret eden Bilmez, geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

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