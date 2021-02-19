YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

19.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Tuşba, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinden gelen muhtarlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Tuşba, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinden gelen muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında muhtarlarla tek tek tanışan, mahallelerdeki sorun ve talepleri dinleyen Vali Bilmez, pandemi kurallarına uyulması hususunda da gerekli uyarılarda bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Orhan Gülaçar ve Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Van Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.