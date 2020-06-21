YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez ve eşi, şehit babalarını yalnız bırakmadı

Vali Bilmez ve eşi, şehit babalarını yalnız bırakmadı

VAN HABERLERİ  | 21.06.2020 20:22 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez’le birlikte ‘Babalar Günü’ dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ilk olarak 2 Temmuz 2012 yılında Van’da depremzedelerin kaldığı Vizontele Konteyner Kenti’nin güvenliğini sağlarken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Murat Dilmaç’ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez’le birlikte ‘Babalar Günü’ dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ilk olarak 2 Temmuz 2012 yılında Van’da depremzedelerin kaldığı Vizontele Konteyner Kenti’nin güvenliğini sağlarken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Murat Dilmaç’ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin annesi Aynur ve babası Celalettin Dilmaç tarafından karşılanan Vali Bilmez ve Meral Bilmez, şehidin babası Celalettin Dilmaç’ın “Babalar Günü”nü kutladı. Şehidin babası Celalettin Dilmaç’a sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Bilmez, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Burada bir süre şehidin ailesiyle görüşen Vali Bilmez ile Meral Bilmez çifti ziyaretlerini tamamladı.
Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez bir sonraki ziyaretlerini 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Soner İdil’in ailesine gerçekleştirdi. Şehidin ailesi tarafından karşılanan Vali Bilmez ile Meral Bilmez çifti, bu anlamlı günde şehit ailelerinin yanında olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Ziyaretlerde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Meral Bilmez çiftine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Van Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
02:45
Sabah
04:36
Öğle
12:13
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van’da trafik kazası; 3 yaralı

Van’da trafik kazası; 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.