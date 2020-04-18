YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vali Bilmez’den, karla mücadele ekiplerine moral ziyareti

Vali Bilmez’den, karla mücadele ekiplerine moral ziyareti

VAN HABERLERİ  | 18.04.2020 09:15 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler ,le birlikte Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret ederek özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı görev alan personele tatlı ikram etti.Van-Bahçesaray yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen 2 ayrı çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 90 kişi de yaralandı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler ,le birlikte Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret ederek özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı görev alan personele tatlı ikram etti.
Van-Bahçesaray yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen 2 ayrı çığ felaketinde 42 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 90 kişi de yaralandı. Meydana gelen çığ olayından sonra yol ulaşıma kapatıldı. Havaların düzelmesiyle yaklaşık 25 gün önce yeniden yol açma çalışmalarına başlayan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çeşme mevkisine kadar yolu açtı. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Aslan ile birlikte ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyip özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerinde görev alan personele tatlı ikram etti.
Konu ile açıklama yapan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu sene Bahçesaray yolunda ciddi bir acının yaşandığını söyledi. 4 ve 5 Şubat’ta 2 çığın meydana geldiğini anımsatan Vali Bilmez, “Bu 2 çığın toplamında 42 vatandaşımız can verdi şehit oldu. O günden bu yana bu yol kapalıydı. Yaklaşık 20-25 gün önce kara yolu bu yolda çalışmaya başladı. Her gün 10’un üzerinde iş makinesi karşılıklı çalışıyor, hala çalışma bitmedi. İnşallah umudumuz Pazartesiye kadar yolun tekrar Çatak üzerinden Bahçesaray’ın Van’a bağlanması sağlanacak. Ben kış boyunca çığ döneminde çığ altında kalan insanlarımızın kurtarılmasında kara yolunun gösterdiği üstün çaba ve gayretten dolayı başta bölge müdürümüz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarına ve bu yolda çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de müdürümüz ile birlikte buradaki arkadaşlarınıza moral vermek destek vermek için çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik ve bizi yalnız bırakmayan siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum”dedi.
Bölgede halen çığların geldiği bir mevsimi yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Bu yolda bazı noktalarda 3’üncü, 4’üncü defadır açılıyor. Geçen Pazar günü burada kar yağıyordu. O yağan karda da çığ meydana geldi. Onun için inşallah genel müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz daha kalıcı bir çözüm üzerinde çalışmaktadırlar. Şu an İnşallah o ete kemiğe bürününce tekrar sizin aracılığınızla kamuoyuyla da paylaşırız. Ama bunun tek kalıcı bir yolu var bu yolun tümünün, bu dağların tümünün bypass edilmesi gerekiyor ve bunun içinde bir tünele ihtiyacımız var. İnşallah onun planlama çalışmaları yürütülüyor. Karayolu Genel Müdürümüz kendisi bizzat çığ döneminde bölgeye gelip gördü. O günden bu yana da çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin: “Şehitler; millet olma bilincinin temel yapı taşıdır”

Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama

Van Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:19
Öğle
12:11
İkindi
15:53
Akşam
18:53
Yatsı
20:15

Van Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor

Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.