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Vali Çağatay muhtarlarla bir araya geldi

BİTLİS HABERLERİ  | 20.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, köy ve mahallelerle ilgili sorun ve sıkıntıları dinleyerek, neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.Toplantı sonrası Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bir seminer de verildi.Toplantıya Vali Çağatay, Kaymakam M.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, köy ve mahallelerle ilgili sorun ve sıkıntıları dinleyerek, neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Toplantı sonrası Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bir seminer de verildi.
Toplantıya Vali Çağatay, Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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