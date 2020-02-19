Vali Çağatay, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan’daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Tatvan’daki trafik kazasında aynı aileden dört vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Tatvan - Van karayolu Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen kazada Koruklu köyünde yaşayan Eser ailesinden 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Vali Oktay Çağatay, Tatvan Koruklu köyüne giderek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı Eser ailesine, yakınlarına ve dostlarına Allah’tan sabır dileyen Vali Oktay Çağatay, vefat eden vatandaşlar için de Allah’tan rahmet diledi.

Taziye ziyaretinde Vali Oktay Çağatay’a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İlçe Jandarma Komutanı, Tatvan Liman Başkanı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

