YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Vali Canalp’ten okullara ilk gün denetimi

Vali Canalp’ten okullara ilk gün denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 12.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Plevne İlkokulu ve Hatice Erkut Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Canalp, okul öncesi sınıflar ile birinci sınıfları ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.
Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Plevne İlkokulu ve Hatice Erkut Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Canalp, okul öncesi sınıflar ile birinci sınıfları ziyaret etti. Okul girişinde görevliler tarafından ateşi ölçülen Vali Canalp sınıf girişinde hijyen görevlisi öğrenci tarafından tutulan kolonya ile ellerini dezenfekte etti.
Plevne İlkokulunda incelemelerin ardından Hatice Erkut Anaokuluna geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp, sınıfları ve hobi bahçelerini inceledi.
Okullarda eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm tedbirler alındı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı afişler görünür yerlere asıldı, okulların pratik bir şekilde dezenfekte edilebilmesi için 3 bin el pulverizatörü ve her okula hijyen paspası dağıtıldı. Ayrıca okullarda hijyen personelleri görevlendirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullarımızda tüm tedbirlerimizi alarak bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Okullardaki görevlilerin yanında dezenfektan ekiplerimiz de periyodik olarak çalışmalarına devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor
Vatandaşların tedbirlere uyması, salgının kısmen kontrol altına alınmasını sağladı
Vatandaşların tedbirlere uyması, salgının kısmen kontrol altına alınmasını sağladı
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari çalışmalarını anlattı
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari çalışmalarını anlattı

Edirne Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
13:05
İkindi
16:11
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Selimiye Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Keşan’da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu
Keşan’da çeltik hasadı başladı, üretici verimden yana umutlu
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.