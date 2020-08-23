Vali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Altıntaş ve Dumlupınar incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktaları olan Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Zafertepeçalköy’de Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliğini ziyaret eden Vali Çelik, jeofizik yöntemlerle şehit defin yerlerinin belirlenmesi çalışması hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü Serpil Taşpınar’dan bilgiler aldı. 2 bin düşman askerini esir alan 14. Süvari Tümeninin 3. Alayı, 2. Bölük Komutanı Yüzbaşı Şekip Efendi’nin düşman toplarını ele geçirmek üzere hücuma geçtiği sırada askerleriyle birlikte bu bölgede şehit düştüğünü kaydeden Vali Çelik, Yüzbaşı Şekip Efendi ile 7 Mehmetçiğin kabirlerinin tespit edildiğini söyledi.

“Manevi ruhu yaşatmalı ve hissettirmeliyiz’’

Kurtuluş Savaşı kahramanlarına yakışır bir düzenleme ile Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nin burada yaşanılanları anlatacak şekilde düzenleneceğini kaydeden Vali Çelik, “Buraya gelme duygusunu büyütmemiz lazım. Konuklarımız, Altıntaş’a geldiğinde zaferin gururunu, onurunu yaşayabilmeli ve o ruhu hissedebilmeli. Bu maneviyatı yansıtmak için daha iyi bir düzenleme yapmaya çalışacağız. Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği başlangıç noktamız olacak. Buradan Dumlupınar’a kadar bütünsel bir bakış açısı oluşturacağız” dedi. Vali Çelik daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı tören alanında incelemelerde bulunup (Covid-19) tedbirlerini yerinde gördü.