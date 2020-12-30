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Vali Çelik: "Sıfır şiddet hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.12.2020 21:18 | Son Güncelleme

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında, gerçekleştirildi.6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatmaz Uz ile ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.“Kadına şiddetle mücadelede başarılı bir yılı geride bırakıyoruz”Her hafta düzenlenen toplantılarda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin değerlendirildiğini ve çözüm istişaresinde bulunulduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Alınan tedbirler Kütahya’da olumlu sonuçlar verdi.

Vali Çelik: "Sıfır şiddet hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında, gerçekleştirildi.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatmaz Uz ile ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.
“Kadına şiddetle mücadelede başarılı bir yılı geride bırakıyoruz”
Her hafta düzenlenen toplantılarda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin değerlendirildiğini ve çözüm istişaresinde bulunulduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Alınan tedbirler Kütahya’da olumlu sonuçlar verdi. 2019-2020 yıllarını mukayese ettiğimizde ilimizde kadın cinayetlerinde polis sorumluluk bölgesinde yüzde 75; jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 100 azalma sağlandı. Fuhuş olaylarına karışan 29 kadınla görüşüldü, 6’sı ikna edilerek olası bir suça karışmalarının önüne geçildi. 2021 yılında da sıfır şiddet hedefiyle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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