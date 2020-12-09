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Vali Çelik’ten kayıp kadın için ’Geçmiş olsun’ ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.12.2020 18:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, Fatma Çeri’nin eşi ve yakınlarına ’Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’un da hazır bulunduğu ziyarette, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Arama Kurtarma Ekipleri’nin (AKUT) yaptıkları arama çalışmaları hakkında Vali Çelik’e bilgi verildi.Kütahya Valisi Ali Çelik, 8 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri’yi bulmak için tüm asayiş birimleri ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) seferber olduklarını belirterek, sağlıklı bir şekilde bulunması için duacı olduklarını ifade etti.Vali Çelik’in geçmiş olsun ziyaretine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat katıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, Fatma Çeri’nin eşi ve yakınlarına ’Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’un da hazır bulunduğu ziyarette, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Arama Kurtarma Ekipleri’nin (AKUT) yaptıkları arama çalışmaları hakkında Vali Çelik’e bilgi verildi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, 8 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri’yi bulmak için tüm asayiş birimleri ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) seferber olduklarını belirterek, sağlıklı bir şekilde bulunması için duacı olduklarını ifade etti.
Vali Çelik’in geçmiş olsun ziyaretine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat katıldı.

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