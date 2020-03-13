YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

ÇORUM HABERLERİ  | 13.03.2020 18:28 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu’ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Turgutlu Köyünü ziyaret ederek eski köy okulunun bulunduğu ağaçlandırma yapılacak alana fidan dikti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu’ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Turgutlu Köyünü ziyaret ederek eski köy okulunun bulunduğu ağaçlandırma yapılacak alana fidan dikti. Vali Çiftçi daha sonra Terzili Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Çiftçi son olarak Güvendik Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Çorum Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Funda Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Kargı şehitler için yürüdü

Kargı şehitler için yürüdü

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.