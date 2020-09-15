Vali Çuhadar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden brifing aldı

Adıyaman Vali Mahmut Çuhadar, kamu kurumlarının vatandaşa sunduğu hizmetler ile diğer faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla düzenlediği kurum ziyaretlerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile devam etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik tarafından kurum girişinde çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, karşılama sonrası kurumun birimlerini gezerek vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin yanı sıra diğer faaliyetler hakkında bilgi edindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Vali Mahmut Çuhadar’a kurumun teşkilat yapısı, vizyonu ve misyonu, araç gereç ve personel durumu, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler, sosyal ekonomik destek ve sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, Adıyaman’daki koruyucu aile sayısı, pandemi döneminde yapılan çalışmalar, Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar, kurumun ve kuruma bağlı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve yıl içerisinde yapılacak aile eğitim programları ile ilgili kapsamlı bir brifing sundu.

Brifing sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve personeline çalışmalarında başarılar dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz devletimizin şefkat ve gülen yüzü olmasının ötesinde kimsesizlerin kimsesidir. Kurumumuzun çalışma prensibinin ana merkezinde insan vardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şuuruyla hareket eden devletimiz, sosyal devlet olmanın verdiği anlayışıyla dezavantajlı vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek, daha iyi yaşam koşulları sağlamak ve yaşamlarını idame ettirebilmelerini şiar edinmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde yaptığı ziyaret ve saha çalışmaları ile gönüllere dokunarak çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir” diye konuştu.

