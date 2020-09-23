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Vali Çuhadar, Başkan Şahan’dan tarımla ilgili bilgi aldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’ı ziyaret ederek, kentin tarımı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.Vali Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan’a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Çuhadar, Başkan Şahan’dan tarımla ilgili bilgi aldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan’ı ziyaret ederek, kentin tarımı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Şahan tarafından karşılanan Vali Çuhadar, Ziraat Odasının laboratuvarında yapılan işlemler ile ilgili bilgi aldı.
Vali Çuhadar ve Başkan Şahan daha sonra ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’da Ziraat Odasının tarımsal kalkınmaya yönelik yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar ile planlanan projeler hakkında sohbet etti.
Başkan Şahan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çuhadar, Başkan Şahan’dan tarımla ilgili bilgi aldı

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