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Vali Çuhadar, evi yıkılmak üzere olan anneyi ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, evi yıkılmak üzere olan kadını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yakınlarında ikamet eden ve kocasını yaklaşık 4 yıl önce kaybeden İmmihan Kazan’ın evine giderek burada yıkılmak üzere olan evde incelemelerde bulundu.

Vali Çuhadar, evi yıkılmak üzere olan anneyi ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, evi yıkılmak üzere olan kadını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yakınlarında ikamet eden ve kocasını yaklaşık 4 yıl önce kaybeden İmmihan Kazan’ın evine giderek burada yıkılmak üzere olan evde incelemelerde bulundu. Tek başına yaşamış olduğu toprak evde yaşamını sürdürmeye çalışan 68 yaşındaki İmmihan Kazan’ı ziyaret eden Vali Çuhadar, yardım için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Vali Çuhadar, evi yıkılmak üzere olan anneyi ziyaret etti

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