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Vali Çuhadar’dan Kılınç’a nezaket ziyareti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Vali Çuhadar, Adıyaman’ın gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi.Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç ise misafirlerine teşekkür etti.Ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek korona virüs tedbirleri açısından sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyene önem verme kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Çuhadar’dan Kılınç’a nezaket ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Vali Çuhadar, Adıyaman’ın gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi.
Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç ise misafirlerine teşekkür etti.
Ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek korona virüs tedbirleri açısından sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyene önem verme kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Çuhadar’dan Kılınç’a nezaket ziyareti

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