Vali Cüneyt Epcim: “Açık kapı YEDEP ile Türkiye’ye örnek çalışmalar yapılacağına inanıyorum”

Bayburt’ta yaşlı ve engellilerin sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması, kamu hizmetlerine erişebilirlik sorunlarının ortadan kaldırılması ile yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla başlatılan Açık Kapı-Yaşlı ve Engelli Destek Projesi (YEDEP) tanıtıldı. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği ve ilerleyen süreçte vatandaşları da aktif olarak proje içerisine dahil etmeyi planlayan çalışma ile engelli ve yaşlılar için seferberlik haline geçildi. Projeye dahil olan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları dezavantajlı gruplara sunulan hizmetleri Bayburt Valiliği koordinasyonunda çeşitlendirip sürdürülebilir hale getirecek. Buna göre engelli ve yaşlı bireyler ilgili kurumlarca ikametlerinde ziyaret edilecek, talep ve şikayetleri bire bir dinlenip çözüme kavuşturulacak. Talep halinde yaşlı ve engelli bireylerin Bayburt Valiliği tarafından proje kapsamında tahsis edilen araç ile evlerinden kamu kurumlarına taşınması sağlanacak. Açık Kapı birimine doğrudan ulaşım için yaşlı ve engellilere yönelik alo YEDEP hattı oluşturulacak.

Engelli ve yaşlılara yönelik adeta seferberlik haline geçilen proje için Öğretmen Evi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Cüneyt Epcim, toplantıda proje detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşların kamu hizmetlerine daha etkin ve kısa yoldan ulaşabilmesine yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde 2017 yılında Açık Kapı projesini hayata geçirdiğini ifade eden Vali Epcim, proje ile vatandaşların iş ve işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Açık Kapı projesinin kapsamını Bayburt’ta daha da genişletip, engelli ve yaşlılara yönelik yeni hizmetler sunacaklarını kaydeden Vali Epcim, “Milletin Kapısı YEDEP ile biraz daha açılmış olacak. Böylece özellikle dezavantajlı gruplara, yaşlı ve engellilere yönelik, sadece Valiliğimizin değil her kurumumuzun yapabileceklerini çeşitlendireceğiz.” dedi.

“Amacımız sosyal ve gündelik yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak”

Projenin en önemli noktasının Açık Kapı birimine ulaşamayan yaşlı ve engellilere doğrudan ulaşılması olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “Onların sosyal ve gündelik yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak, ihtiyaçlarını ayağına götürmek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemlerine yardımcı olmak gibi çeşitli amaçlar gütmekte. Projenin içerisinde Belediyemizi, Üniversitemizi dahil etmek istiyoruz. Geçmişte kendilerinin bu süreçlere önemli katkıları oldu. Bu süreç hususunda desteklerini istiyoruz. Üniversitemizle ortaklaşa Aktif Yaşlanma isminde bir proje uyguladık. Aktif Yaşlanma etkinliklerini üniversitemizle birlikte yapmak istiyoruz. Kaymakamlıklarımız bu süreçte ilçelerinde yaşlı ve engellilere daha fazla özen gösterme gayreti içerisinde olsun istiyoruz. Tüm kurumların yaşlı ve engellilere verilen hizmetlerde dikkatini çekmek, onlara yönelik farkındalık oluşturma adına bir girişim bu. Gerçekten bir hayır işi. Samimiyetle yol alınacak bir proje olarak düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.