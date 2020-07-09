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Vali Cüneyt Epcim Pamuktaş köyünde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi

BAYBURT HABERLERİ  | 09.07.2020 08:40 | Son Güncelleme

Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Pamuktaş Köyü’nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.Bayburt’ta büyük çaplı tarımsal sulama yatırımları arasında gösterilen Akşar Mehmet Aslan Barajı önceki yıl tamamlanarak hizmete alındı.

Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Pamuktaş Köyü’nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.
Bayburt’ta büyük çaplı tarımsal sulama yatırımları arasında gösterilen Akşar Mehmet Aslan Barajı önceki yıl tamamlanarak hizmete alındı. Baraj yapımı esnasında bölgedeki ağır tonajlı araç hareketliliği nedeniyle bozulan yollar onarılmaya başlandı. Bu kapsamda Bayburt İl Özel İdaresi tarafından Merkez’e bağlı Pamuktaş Köyü’nde finişerle asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgi aldı. Vali Epcim, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.
Vali Epcim, ziyareti sırasında bölgede çalışmaları takip eden İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ve Köy Muhtarı Ayhan Okumuş’la değerlendirmelerde bulundu. Bir süre köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, daha sonra bölgeden ayrıldı.
İncelemeleri esnasında Vali Cüneyt Epcim’e Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.

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