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Vali Dağlı, Çivisiz Cami ve Çarşamba Şeker Fabrikası’nı inceledi

SAMSUN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:56 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Doç.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çarşamba ilçesine gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ilçede bulunan 850 yıllık çivisiz camiyi ziyaret ederek cuma namazı kıldı. Cuma namazı sonrasında Vali Zülkif Dağlı, Çarşamba Şeker Fabrikası’na ziyarette bulunarak, revizyon çalışmalarının devam ettiği fabrikanın son durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Dağlı’ya Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz eşlik etti.

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