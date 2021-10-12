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Vali Dağlı, Samsun'un düşük riskli iller arasındaki yerini aldığını açıkladı

12.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Dağlı, Samsun'un düşük riskli iller arasındaki yerini aldığını açıkladı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kent genelinde ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıranların oranın yüzde 75'e yükseldiğini belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, aşının Kovid-19'la mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Samsunluların ve sağlık çalışanlarının desteğiyle aşılama oranın arttığına işaret eden Vali Dağlı, "Sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75'e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.

Aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran herkese teşekkür eden Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:

"Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış veya ikinci dozunu geciktirmiş olan vatandaşlarımızdan hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Ayrıca, aşı oranları yükselmesine rağmen tedbirlere uyumun azalmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçebilmek adına tüm hemşehrilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha titizlikle uymaya davet ediyorum."

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