Vali Demirtaş, birimleri ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte belediye bünyesinde hizmet veren birimlerde incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, çalışmalar ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretine Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinden başlayan Vali Demirtaş, Gençlik Merkezinin gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi alıp merkezde sınavlara hazırlanan gençlerle sohbet etti.

Gençlik Merkezinin ardından Mardinmasa çağrı birimini ziyaret eden Vali Demirtaş, burada da incelemelerde bulunduktan sonra Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını ziyaret etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ardından Sosyal Hizmet Daire Başkanlığına geçen Vali Demirtaş, verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Çalışmalara devam edeceklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için tüm birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

