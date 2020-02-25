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Vali Demirtaş: "Her işi devletimiz ve milletimiz adına yapıyoruz”

ADANA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmakla yükümlü olduklarını belirterek, “Her işi devletimiz ve milletimizin adına gerçekleştiriyoruz” dedi.Adana’nın ilçelerinin genel durumu Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve vali yardımcıları, kaymakamlar ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan tüm kamu hizmetleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.İl genelinde yapılan faaliyetler hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, “Bizler vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmakla yükümlüyüz.

Vali Demirtaş: "Her işi devletimiz ve milletimiz adına yapıyoruz”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmakla yükümlü olduklarını belirterek, “Her işi devletimiz ve milletimizin adına gerçekleştiriyoruz” dedi.
Adana’nın ilçelerinin genel durumu Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve vali yardımcıları, kaymakamlar ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan tüm kamu hizmetleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
İl genelinde yapılan faaliyetler hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, “Bizler vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmakla yükümlüyüz. Her işi devletimiz ve milletimizin adına gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple işimizi gerekli hassasiyeti ve gayreti göstererek yapmalıyız. İlimizin daha da gelişmesi ve vatandaşlarımızın dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması son derece mühim" dedi.

Vali Demirtaş:

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