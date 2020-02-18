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Vali Deniz depremzedelere misafir oldu

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 18:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve İlyaslar mahallerinde depremzedeler için kurulan konteyner evleri ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, burada kalan vatandaşların misafiri olurken, onların istek ve taleplerini de dinledi.Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören vatandaşlar kurulan konteyner evlerde yaşamaya başladı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve İlyaslar mahallerinde depremzedeler için kurulan konteyner evleri ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, burada kalan vatandaşların misafiri olurken, onların istek ve taleplerini de dinledi.
Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören vatandaşlar kurulan konteyner evlerde yaşamaya başladı. Vali Ahmet Deniz de, Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ün de katılımıyla Kırkağaç’ın Karakurt ve İlyaslar mahallelerindeki konteyner evleri ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Deniz, depremzedelerin misafiri oldu. Konteyner evlerde deprem korkusu yaşamadan daha rahat ve huzurlu olduklarını belirten vatandaşlar, gerçekleştirdiği ziyaretlerle kendilerini yalnız bırakmayan Vali Deniz’e de teşekkür etti. Depremin yaralarının kısa zaman içerisinde sarıldığını belirten Vali Deniz, kurulan konteynerler ile evleri ağır hasar gören vatandaşların daha konforlu bir ortamda hayatlarını sürdürdüğünü de ifade ederek, “Bu evlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira yardımı yapıyoruz. Evleri hasar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımların yanı sıra isteyen vatandaşlarımıza Kırkağaç’ta tamamlanmak üzere olan TOKİ konutları uygun şartlarda verilecek. Milletimizin birlik ve beraberliği ile üstesinden gelemeyeceği bir sorun yok. Her sıkıntınızda sizlerin yanındayız” dedi.
Vali Deniz, incelemeler sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan bir hastayı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Deniz, Selçikli Mahallesi’nde incelemelerde bulundu
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremden etkilenen Akhisar’a bağlı Selçikli Mahallesi’ni ziyaret eden Vali Ahmet Deniz bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Vali Deniz daha sonra mahalledeki Selçikli Mustafa Sabırlı İlkokulu’nu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Vali Deniz, sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. MANEP 2023 projelerinden olan ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında öğrencilere kitap da hediye eden Vali Deniz, aldıkları eğitimin yanı sıra öğrencilere spor, sanat ve edebiyatı hayatlarının bir parçası yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Vali Deniz’e, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Kaymakam Sabit Kaya, İlçe Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve daire amirleri eşlik etti.

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