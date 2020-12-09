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Vali Elban: "Alınan tedbirlere uymak zorundayız"

ADANA HABERLERİ  | 09.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, korona virüsle mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz riayet etmenin salgının seyrini büyük ölçüde değiştireceğini belirterek, “Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirlere de uymak zorundayız” dedi.Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Adana’da tüm ilçelerinde denetim faaliyetleri devam ediyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, korona virüsle mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz riayet etmenin salgının seyrini büyük ölçüde değiştireceğini belirterek, “Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirlere de uymak zorundayız” dedi.
Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Adana’da tüm ilçelerinde denetim faaliyetleri devam ediyor. Görevli ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, marketler, pazar yerleri ve kalabalık noktalarda denetimlerde bulunarak korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuyor ve kurallara uymayanlara gerekli cezai yaptırımları uyguluyor.
Adana Valisi Süleyman Elban, konuyla ilgili bir yaptığı açıklamada, korona virüs salgınından herkesin gayretleri sonucunda kurtulabileceğimizi ifade etti. Tek bir kişinin tedbirsizliğinin salgının yayılım hızına büyük etkiler edebileceğini vurgulayan Vali Elban, “Hastalıktan korunmak bizlerin uyacağı tedbirler sayesinde mümkün. Tüm dünyayı saran korona virüsle mücadelemizde temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz riayet etmek, salgının seyrini büyük ölçüde değiştirecektir. Bu temel kuralların yanı sıra Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirlere de uymak zorundayız” dedi.
Alınan tedbirlere uyulması konusunda denetim faaliyetlerinin kentin her bir noktasında devam edeceğini dile getiren Elban, “Bu tedbirler sizlerin sağlığını korumak ve eski özlenen günlerimize yeniden kavuşabilmek için var. Sizlerin gayreti ve dikkati sayesinde bu zor süreçleri aşacak, sağlıklı günlerimize yeniden kucak açacağız. Bu bağlamda yetkililerin sesine kulak vererek kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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