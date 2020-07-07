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Vali Elban: "Kentin kalkınmasında yerel yöneticilerle işbirliği içinde olacağız"

ADANA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, kentin kalkınmasında yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi.Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a iade-i ziyarette bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye yetkililerince karşılanan Vali Süleyman Elban ilk olarak Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, kentin kalkınmasında yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi.
Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a iade-i ziyarette bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye yetkililerince karşılanan Vali Süleyman Elban ilk olarak Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından büyükşehir belediye başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan toplantıya katıldı.
Daire başkanları ve belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Süleyman Elban’a belediye hizmetleri ile yürütülen projeler ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.
İçme suyu, yol, kanalizasyon, ulaşım, ekmek, temizlik, yeşil alan, çevre düzenleme, eğitim, kültür ve sanat hizmetleriyle dinamik, planlı, modern ve çağdaş belediyecilik hakkında bilgilerin verildiği toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan işlerle ilgili de bir değerlendirme yapıldı.
Toplantının ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karalar, "Sayın valimize tekrar ilimize hoş geldiniz diyor şehrimiz için iş birliği içinde güzel çalışmalara imza atmayı temenni ediyorum" dedi.
Başkan Karalar’ın ardından bir konuşma yapan Vali Süleyman Elban, "Kentin kalkınmasında yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, vatandaşa en doğru ve en güzel hizmeti vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

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