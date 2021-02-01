YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

01.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"

Adana Valisi Süleyman Elban, muhtarlara ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Mahallerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvuruları hızla değerlendirip çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.Vali Elban, hem milleti hem devleti temsil ederek önemli bir kamu görevini yerine getiren değerli muhtarlarla bir araya geldi.Seyhan Karasoku Mahalle Muhtarı Levent Özköymen, Yüreğir Gazipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Alakaş, Yüreğir İncirlik Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altanay, Sarıçam Müminli Mahalle Muhtarı Mehmet Koparan, Ceyhan Mercimek Mahalle Muhtarı Yusuf Değirmenci, Ceyhan Isırganlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğma, Feke Ormancık Mahalle Muhtarı Nimet Ketboğa, Feke Gafuruşağı Mahalle Muhtarı Şaban Kayadelen ve Tufanbeyli Şar Mahalle Muhtarı Kemal Durnagölü’yü makamında misafir eden Vali Elban, muhtarlardan yol, su, enerji, altyapı ve internet konularındaki talepleri dinledi.Muhtarları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, doğrudan demokrasinin en güzel örneklerinden biri olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarların, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olmaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.Bu bağlamda muhtarların vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini kaydeden Vali Elban, “Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi hususunda, kamu idareleri ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli hizmet odaklarıdır.

Adana Valisi Süleyman Elban, muhtarlara ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Mahallerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvuruları hızla değerlendirip çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.
Vali Elban, hem milleti hem devleti temsil ederek önemli bir kamu görevini yerine getiren değerli muhtarlarla bir araya geldi.
Seyhan Karasoku Mahalle Muhtarı Levent Özköymen, Yüreğir Gazipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Alakaş, Yüreğir İncirlik Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altanay, Sarıçam Müminli Mahalle Muhtarı Mehmet Koparan, Ceyhan Mercimek Mahalle Muhtarı Yusuf Değirmenci, Ceyhan Isırganlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğma, Feke Ormancık Mahalle Muhtarı Nimet Ketboğa, Feke Gafuruşağı Mahalle Muhtarı Şaban Kayadelen ve Tufanbeyli Şar Mahalle Muhtarı Kemal Durnagölü’yü makamında misafir eden Vali Elban, muhtarlardan yol, su, enerji, altyapı ve internet konularındaki talepleri dinledi.
Muhtarları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, doğrudan demokrasinin en güzel örneklerinden biri olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarların, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olmaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.
Bu bağlamda muhtarların vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini kaydeden Vali Elban, “Muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi hususunda, kamu idareleri ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli hizmet odaklarıdır. Bizler de muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Mahallerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvuruları hızla değerlendirip çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:46
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Doğa Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Özkurt Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Üstündağ Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

Adana'da esnafın yaptığı kardan heykeller görenlerin ilgisini çekti

Adana'da esnafın yaptığı kardan heykeller görenlerin ilgisini çekti

Kozan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kozan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.