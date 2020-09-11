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Vali Elban: "Üç altın kurala uyarsak bu mücadeleyi kazanırız"

ADANA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, vatandaşların maske takıp, fiziki mesafesini koruyarak, kişisel hijyenine önem vermesi gerektiğini belirterek, “Ülke olarak biz bu üç altın kurala uyarsak bu mücadeleyi kazanırız” dedi.Adana’nın ilçelerinin genel durumu Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.Vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla valilik salonunda yapılan toplantıda, ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan tüm kamu hizmetleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.İl genelinde yapılan faaliyetler hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Süleyman Elban “Adana’nın bir bütün olarak tüm ilçeleriyle beraber gelişip kalkınması, potansiyelinin daha da ileri seviyelere taşınması, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerin yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir” dedi.İlçelerde alınan korona virüs tedbirlerinin de gözden geçirildiği toplantıda Vali Elban, ilçe kaymakamlarından bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini istedi.Salgının geniş kitlelere yayılmasının önlenmesinde en önemli tedbirin maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek olduğunu söyleyerek kış aylarında alınan tedbirlere uyulmaması durumda hasta sayısında artış olabileceğine dikkat çeken Vali Elban, “Vatandaşlarımız ülkesine, milletine ve kendi ailesine olan sorumluluğunu çok basit olan tedbirleri alarak yerine getirmeli yani maske takmalı, fiziki mesafesini korumalı ve kişisel hijyenine önem vermelidir.

Adana Valisi Süleyman Elban, vatandaşların maske takıp, fiziki mesafesini koruyarak, kişisel hijyenine önem vermesi gerektiğini belirterek, “Ülke olarak biz bu üç altın kurala uyarsak bu mücadeleyi kazanırız” dedi.
Adana’nın ilçelerinin genel durumu Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla valilik salonunda yapılan toplantıda, ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetleri ile güvenlik faaliyetlerini kapsayan tüm kamu hizmetleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
İl genelinde yapılan faaliyetler hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Süleyman Elban “Adana’nın bir bütün olarak tüm ilçeleriyle beraber gelişip kalkınması, potansiyelinin daha da ileri seviyelere taşınması, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerin yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir” dedi.
İlçelerde alınan korona virüs tedbirlerinin de gözden geçirildiği toplantıda Vali Elban, ilçe kaymakamlarından bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini istedi.
Salgının geniş kitlelere yayılmasının önlenmesinde en önemli tedbirin maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek olduğunu söyleyerek kış aylarında alınan tedbirlere uyulmaması durumda hasta sayısında artış olabileceğine dikkat çeken Vali Elban, “Vatandaşlarımız ülkesine, milletine ve kendi ailesine olan sorumluluğunu çok basit olan tedbirleri alarak yerine getirmeli yani maske takmalı, fiziki mesafesini korumalı ve kişisel hijyenine önem vermelidir. Ülke olarak biz bu üç altın kurala uyarsak bu mücadeleyi kazanırız” dedi.
Kaymakamlara İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların titizlikle uygulanması talimatını veren Vali Elban, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması, maskesiz dolaşmaması, kişisel hijyenin önemi gibi konularda sürekli bilgilendirilmesini istedi. Ayrıca ilçelerde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin de aralıksız devam edilmesi gerektiğini hatırlattı.
Toplantı, ilçelerdeki genel durumun ayrıntılı şekilde ele alınmasının ardından yapılan değerlendirmelerle sürdü.

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