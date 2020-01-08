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  4. Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor

Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın somut kültürel mirası olan yerel mimari özelliklerini taşıyan yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem veren Vali Abdullah Erin, daha önceden restore edilerek turizm ve ekonominin hizmetine kazandırılan alanlar ile kurtarılmayı bekleyen tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.Kurtuluş Müzesi, Müslüm Gürses Müzesi, Zaza Konağı, Pınarbaşı Taş Konağı ile ŞURKAV tarafından restore edilen yapıları ziyaret eden Vali Erin, müze haline dönüştürülen ve ticari amaçla kullanılan mekanların kente değer kattığını söyledi.ŞURKAV tarafından restorasyonu yapılan 58 Meydanındaki tarihi evlerin Vilayetler Evi tarafından 200 yataklı otele dönüştürülmesi için gerekli protokollerin yapıldığını hatırlatan Vali Erin, buradan elde edilecek gelirle yeni tarihi alanların ihya edileceğini, Şanlıurfa’yı Şanlıurfa yapan kültürel mimarinin korunmasının ve gelecek nesillere bırakılmasının önemine dikkat çekti.Tarihi alanları ziyaretine Rızvaniye Külliyesi, Halilürrahman Gölü kale eteği ve çevresi ile devam eden Vali Erin, burada yapılan çalışmalar ve alan yönetimi hakkında da ilgililerle görüşmeler yaptı.

Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor

Şanlıurfa’nın somut kültürel mirası olan yerel mimari özelliklerini taşıyan yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem veren Vali Abdullah Erin, daha önceden restore edilerek turizm ve ekonominin hizmetine kazandırılan alanlar ile kurtarılmayı bekleyen tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.
Kurtuluş Müzesi, Müslüm Gürses Müzesi, Zaza Konağı, Pınarbaşı Taş Konağı ile ŞURKAV tarafından restore edilen yapıları ziyaret eden Vali Erin, müze haline dönüştürülen ve ticari amaçla kullanılan mekanların kente değer kattığını söyledi.
ŞURKAV tarafından restorasyonu yapılan 58 Meydanındaki tarihi evlerin Vilayetler Evi tarafından 200 yataklı otele dönüştürülmesi için gerekli protokollerin yapıldığını hatırlatan Vali Erin, buradan elde edilecek gelirle yeni tarihi alanların ihya edileceğini, Şanlıurfa’yı Şanlıurfa yapan kültürel mimarinin korunmasının ve gelecek nesillere bırakılmasının önemine dikkat çekti.
Tarihi alanları ziyaretine Rızvaniye Külliyesi, Halilürrahman Gölü kale eteği ve çevresi ile devam eden Vali Erin, burada yapılan çalışmalar ve alan yönetimi hakkında da ilgililerle görüşmeler yaptı.

Vali Erin kültürel mirasa sahip çıkıyor

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Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
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