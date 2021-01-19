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Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

19.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarına çözüm üreten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cuma günü makamında kabul ettiği vatandaşları, haftanın ilk gününde de ağırlamaya devam etti.Sorunlarını iletmek için devletin kapısına gelen vatandaşları makam odasında kabul eden Vali Erin, kendisine iletilen talepleri not alarak ilgili birimlere aktardı.

Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarına çözüm üreten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cuma günü makamında kabul ettiği vatandaşları, haftanın ilk gününde de ağırlamaya devam etti.
Sorunlarını iletmek için devletin kapısına gelen vatandaşları makam odasında kabul eden Vali Erin, kendisine iletilen talepleri not alarak ilgili birimlere aktardı. Cuma ve Pazartesi günü çok sayıda vatandaşı makamında kabul eden Vali Erin’i ziyaret edenler arasında, Haliliye İlçe Müftülüğü görevinden emekliye ayrılan İbrahim Halil Okulu’nun yerine atanan İbrahim Halil Aslan, bağımlılıkla mücadelede Şanlıurfa için önemli projeler üreten ve uygulamaya koyan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Viranşehir Gücü Spor Kulübü hentbol takımı ile farklı sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı.
Daha önce Haliliye Müftülüğü bünyesinde görev yapan İbrahim Halil Aslan’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, Viranşehir Gücü hentbol takımına da başarılar diledi.

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

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