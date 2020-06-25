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Vali Funda Kocabıyık’tan hayvanseverlere mama desteği

UŞAK HABERLERİ  | 25.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Uşak’taki hayvanseverlerle buluşan Vali Funda Kocabıyık, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından temin edilen bin 200 kilogram mamayı teslim etti.Vali Funda Kocabıyık, korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gerekli özeni gösteren hayvanseverlerle, Karayolları 25.

Uşak’taki hayvanseverlerle buluşan Vali Funda Kocabıyık, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından temin edilen bin 200 kilogram mamayı teslim etti.

Vali Funda Kocabıyık, korona virüs salgını sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gerekli özeni gösteren hayvanseverlerle, Karayolları 25. Şube Şefliği bahçesinde buluştu. Kendilerine İl Özel İdaresi tarafından temin edilen bin 200 kilogram mama desteği veren Kocabıyık, bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen hayvanseverlere teşekkür etti.

“Sokak hayvanlarına gerekli özeni gösterdik”
Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, aynı havayı soluduğumuz diğer canlılardan da sorumlu olduklarını dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara merhamet göstermek iyi bir insan olmanın da gereği. Covid-19 salgını döneminde ilimiz genelinde sokak hayvanlarına gerekli özeni gösterdik. Bu dönemde duyarlı vatandaşlarımız da bizlerle birlikte sokak hayvanlarını beslemekle ilgili büyük çaba verdi. İlimizde pandemi sürecinde hayvanseverlerimiz sosyal medya üzerinden bir araya gelerek her gün düzenli olarak besleme çalışması yaptı. Bu duyarlı davranışlarından dolayı hayvanseverlere teşekkür etmek amacıyla onlarla bir araya gelerek, sokak hayvanlarımız için temin ettiğimiz bin 200 kilogram mamayı hayvanseverlere teslim ettim. Sokak hayvanlarını düşünen, yardım eden, ihtiyaçlarını karşılayan tüm insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte Vali Funda Kocabıyık’a, Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş, Adem Uslan ve diğer yetkililer eşlik etti.

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